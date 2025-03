Galerii Sindi õpetaja võitis üleriigilise Koidula etluskonkursi

“Ma olen ülimalt tänulik, et sääraseid konkursse korraldatakse ka täiskasvanutele, mitte ainult kooliõpilastele. Järgmisel aastal osalen kindlasti veel, sest see on äge! Elagu Eesti ja elagu meie sinimustvalge Koidula!” jagas võitja konkursi järgseid emotsioone.