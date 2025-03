Ene Täht Haridus ei saa olla pelgalt konkurents parimate õpilaste nimel

Pärnu haridusmaastikul on justkui puhkenud torm, mida võiks võrrelda kõrgema matemaatika ülesandega: kuidas tagada, et kõik koolid tegutsevad ühtmoodi ja ausalt, kui konkurents parimate õpilaste nimel on terav? Iseenesest on arusaadav, et koolid soovivad tugevaid õpilasi ja teevad selle nimel pingutusi, kuid see peaks toimuma ausa ja kokkulepitud korra alusel. Kui kokkuleppeid rikutakse, võib see tekitada koolidevahelist umbusku ja kahjustada tervikuna Pärnu hariduse mainet.