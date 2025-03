Kristin Lätt alustas profituuri kindla võiduga

"Tunnen end imeliselt, siin on suurepärane tagasi olla," lausus kolmekordne tšempion võiduintervjuus. "Mulle meeldib hooaega alustada just siin rajal: see on pigem lühike ja tehniline, mis sobib hooaja alguseks. Aga taas siin võita … Ma ei tea, kas ma näen und või juhtus see päriselt, aga tunne on igatahes imeline!"