Johanna Roosi esikluulekogu viib menstrueeriva keha sisse

“Mind huvitab kirjandus, mis suudab oma kehi – nii kirjutaja kui teksti enda vormilist keha – tajuda, tunnetada, seest ja kõrvalt vaadelda. Algul tahtsin lugeda tekste, kus päevi ja sellega kaasnevat poeetiliselt kirjeldataks. Peagi aga sai selgeks, et sellist kirjandust kas pole või on seda väga vähe,” tõdeb Roos. “Ei jäänud muud üle kui ise sellest kirjutada.”

“Paljud intiimsust ja seksuaalsust puudutavad teemad ehmatavad, kõlavad ja mõjuvad obstsöönsena, aga miks? See küsimus huvitab mind,” arutleb Roos. “Mind kummastab, et rõvedaks peetakse kehavedelikke ja kehalisi protsesse, mitte aga seda, mis nende ümber toimub ja kuidas neist räägitakse – kuivõrd ühiskond ilustab ja pehmendab, aga ka kuidas häbistatakse ja alandatakse.”

Kirjutamise käigus sai Roosile selgeks, et inimese, eriti naise kehaga on seotud veel mitmesuguseid tsükleid ja stigmasid. “Mõistsin, et ühiskonnas on nii palju probleeme, raame ja inimesi, kes või mis keha piiravad, ahistavad ja pingestavad ega lase vabalt olla-tunda,” ütleb ta. Tõdedes, et saamaks üle eelkõige valehäbist – nii eneses kui ühiskonnas – on säärast kirjandust vaja.