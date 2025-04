Jooksublogi Hingega rajal: noored kutsuvad eakaaslasi regulaarselt liikuma

Pärnu linnavalitsuse noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja Triin Mäger märkis, et soovib noorte kõrval sammuda ka siis, kui nad tänu eduelamusele liikumisrõõmu kogevad. “Koos on kergem liikumisega alustada ja edasi pürgida. Olen enda nahal kogenud, kui võimas vahend on sport vaimse ja muidugi ka füüsilise vormi parandamiseks,“ rääkis Mäger, kes soovib, et noored oleksid terved, ja usub, et selle algatuse kaudu õnnestub teismelisi liikumispisikuga nakatada.