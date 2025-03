Roman Villo Trumpi jonn aitab pärnakad haljale oksale

Swedbank hoiatas märtsi alguses, et eestlased kaotavad tänavu oma ostujõudu, sest intresside langus ja palgakasv jäävad maksude ja hindade tõusule alla. Pärnakatele on see vilets uudis. Suvepealinna staatus kõlab uhkelt, kuid just seetõttu töötab märkimisväärne osa Pärnumaa inimesi kehvalt tasustatud hooajalises majutuses ja toitlustuses.