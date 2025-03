Seda, et tapetud Hugo õde Erika kohtuotsuse üle rõõmu tunneb, öelda ei saa: ei ole võimalik tunda rõõmu rikutud eludest. Ta on rahul. Poistele ei soovi ta halba ja loodab, et neist kasvavad korralikud kodanikud. Kahtleb, kuid siiski. "Olen võib-olla liiga mõistlik, seesama headus sai ka Hugole kirstunaelaks," lausus ta. "Ma ei soovi poistele halba, ega see venda tagasi too ..."