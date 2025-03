Nähtavasti andsid poisid endale juba eos aru, et neil tuleb igal juhul veel kinnipidamisasutusse jääda, kostku kohtunik Indrek Nummert 19. märtsi hommikul mida tahes – nad kuulasid kohtuotsust Viru vanglast videosilla vahendusel.

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Toomas Koitmäe palus 27. veebruaril viimasel istungil kohtult, et kumbki poiss tuleks süüdi mõista mõrvas ja määrata mõlemale suurim karistus, mis alaealise puhul võimalik: kümme aastat vangistust.

Süüdistatavate kaitsjad Rünno Roosmaa ja Toomas Metsma ei nõustunud mõrva paragrahviga. Nende hinnangul on tegu surmaga lõppenud raske tervisekahjustuse tekitamisega. Roosmaa avaldas viimasel istungil, et tema 16aastane kaitsealune, kes õpib vanglas 8. klassis, võiks keskkooli juba vabaduses minna. 17aastase nooruki kaitsja Metsma palus, et isegi kui kohtu hinnangul peaks tegu olema mõrvaga, võiks mõista alammäärast väiksema karistuse.