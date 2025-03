Hendrik Relve, Kaupo Kikkase ja Mark Soosaare fotonäitus tõstab au sisse põlispuud

“Mul on nii hea meel, et haldusreformis sai Pärnu linn omale suure ala metsa. See on suur kingitus puiesteede ja haruldaste puude poolest,” märkis Soosaar. Lastes silmadel puhata neist võetud fotodel ja kurvastades selle üle, et Aleksandri allee, tänapäeval Vanapargi puiestee, mis üle poole sajandi eest võeti riikliku kaitse alla just tänu oma kordumatule ilule kui Pärnu vanim ja stiilseim puiestee, mõni aasta tagasi barbaarselt maha saeti. “Tollal, mil esimene Sputnik taevasse lennutati ning eestlased veel Siberis istusid, ei tohtinud iitsatadagi, et samad pärnad saatsid Eesti riigi loojaid Konstantin Pätsi, Jüri Vilmsi ja Hugo Kuusnerit kooliteel Pärnu poeglaste gümnaasiumisse,” püüdis ta oma arvamust avaldades 2007. aastalgi seista puude säilimise eest.