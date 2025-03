Salaküttide kinnipidamiseni viis aastatepikkune töö

Mullu alustasid keskkonnameti inspektorid Eestis 908 väärteomenetlust, millest 131 olid Pärnumaal. Eespool oli üksnes Harjumaa 201 juhtumiga. Keskkonnaameti Järva-, Pärnu- ja Viljandimaa järelevalvebüroo juhataja Toomas Õmblus sõnas, et juba aastaid on Pärnumaa püsinud edetabelis samal kohal. Väärtegude arvgi on stabiilne.