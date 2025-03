REPLIIK Kuidas tähistada võrdpäevsust?

Kevadist pööripäeva tähistatakse isevärki sõnaga “võrdpäevsus”, mis tähendab, et päev ja öö on praegu kogu maailmas võrdse pikkusega. Sõnad sõnadeks, kuid igal juhul on märgata, et päike paitab pikemalt ja loota on, et valgusele lisandub päevadega soojustki.