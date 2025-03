Kristi Kähär Puudega inimene peab samuti saama väärikalt elada

Milline on õiglane oma-osalus teenuste puhul, mis aitavad puudega inimesel ja tema lähedastel koolis käia, õppetöös osaleda ja vaba aega veeta, hommikul takistusteta tööle asuda, soovi korral kogu- ja ühiskondlikult aktiivne olla? Kui riik ja omavalitsused kehtestavad või suurendavad omaosalusi sel määral, et need sunnivad inimesi seetõttu teenustest loobuma, ei täida see riigi enda seatud eesmärke.