Legendaarne Uku taasavab uksed stand-up-teatrina

Neljal õhtul ette kantav “UNRÄP ehk Kirjaneitsi tükid mõlemal pool jõge” on Pärnu saksa käsitööliste teatri kunstilise juhi vabatahtliku töö enda peale võtnud Siplase väitel ühtlasi Eesti esimene stand-up tragedy, kuna koomilist, romantilist või heroilist leidub seal üsna vähe. Kui tragöödia definitsiooni kohaselt peaks etenduse lõpuks publik nutma, siis pisarakiskumist pole sedapuhku eesmärgiks seatud. Tulemus on piisav, kui etenduse lõpuks on publikul hinges tühi tunne. Esitamisele tuleb algupärane lugu Pärnu identiteedist, kuna kardetavasti on seni rannalinna kultuuriloost ja olemusest aru saadud üsnagi ühekülgselt.