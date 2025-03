Taskuhääling The Boondocksi värskest albumist kumab armastus kinokunsti vastu

Uudsena on ansambel seekord kaasanud väiksemat mõõtu keel- ja puhkpilliorkestri, mille tarvis tegi seaded helilooja ja dirigent Bianca Rantala.

Bändi trummar Karl Kevad rääkis Pärnu Postimehe taskuhäälingu saates, et albumi ettevalmistuseks on kulunud poolteist aastat või isegi rohkem. "Alustasime seda teekonda minu papsi juures Jõgevamaal, kus kirjutasime laule ja avastasime korraga, et oleme hakanud koos uut plaati tegema," lausus Kevad. Ta rõhutas, et see on neil esimene algusest peale üheskoos kirjutatud album.

Kitarrist Romet Mägar selgitas, et varem on enamasti Karl tulnud mingi kontseptsiooniga välja ja siis on üheskoos proovide käigus kujundatud lugusid bändi kõlapildile vastavaks.

Bändipoiste jutu järgi püüeldi sel korral filmiliku atmosfääri poole. Seda on nende vahetult enne albumi ilmumist avaldatud muusikavideotestki ehedalt näha. Loo "Jeanette" põhjal valminud videost jääb mulje, nagu see oleks mõne pikema mängufilmi treiler. "Kontseptsioon ongi kinopõhine ja selle nimigi "Silver Buzz" viitab kinolinale ja ärevusele, mis tekib enne filmi vaatamist," sõnas Kevad.