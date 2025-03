Annely Akkermann Valimisõigus on Eesti julgeoleku küsimus

Inimestelt eeldatakse lojaalsust sellele riigile, mille kodanikud nad on. Riigi tunnused on territooriumi ja kodanike olemasolu ning õiguskord, mida riigijuhid ja ametnikud ellu viivad. Venemaa kodanikud on valinud endale juhid, kes peavad kolmandat aastat täiemahulist sõda Ukraina vastu ja on tallanud jalge alla riikide enesemääramisõiguse. Valgevene toetab Venemaad selles häbiväärses sõjas.