GALERII Tervis pani Eesti, Soome ja Taani meistri paika. Kapten: Nüüd algab uus, Pärnu ajastu!

"Tegime julge avalduse, et olemegi nüüdsest Eesti parim meeskond – me mitte lihtsalt ei võitnud, vaid ka domineerisime seda turniiri," ei hakanud Tervise kapten Envar Lauter midagi varjama ega tagasihoidlikuks jääma. "Tehtud töö kannab vilja ja olen oma meeskonna üle ääretult uhke. Seda emotsiooni, mis turniirilt saime, on päris keeruline sõnadesse panna."