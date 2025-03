Galerii Raekülas tegi uksed lahti heategevuslik taaskasutuskaubamaja

Esimeste ostjate sekka kuulunud Pärnu abilinnapea Ene Täht tunnistas, et talle meeldib väga taaskasutuskauplusi ja kirbukaid külastada, sest seal pakutava kauba kvaliteet on oma kondiproovi juba teinud ja tihti võib lettidel olla sellist põnevat kraami, mida ühestki tavalisest poest naljalt ei leia.

“Kirbukates näeb riiete tõelist kvaliteeti,” märkis abilinnapea. “Kui tavapoes maksad mõne riideeseme eest kallist hinda ja see muutub mõne pesu järel topiliseks, ei pruugi sa kvaliteetset asja saada. Kirbukas pakutavatel riietel on see kontroll tavaliselt tehtud ja nii leiab sealt kvaliteetseid ja taskukohase hinnaga riideid.”