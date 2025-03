Iklas heisati rohe-valge-sinised lipud ja äratati liivlaste kombel linnud

“Praegu on see aeg, mil linnud tagasi tulevad. Treimanigi kohal lendasid täna suured haneparved,” võis lindude äratamislaulu järel Pajusalu kinnitusel näha taevas rohkelt sulelisi.

Keeleteadlasest akadeemiku sõnade järgi on lindude äratamine liivlaste üks suuremaid pühasid ja Lätis Kuramaal on seda tähistatud aastaid. Pärast Vana-Liivimaa pärandala moodustamist on Salatsi liivlaste järeltulijate initsiatiivil hakatud seda meie randadeski lindude äratamise püha pidama.