VIDEO Üks rada mängis Kristin Lätile kahel päeval mäkra: Ma pole oma karjääri jooksul midagi sellist varem kogenud

"Milline nädal. Õnneks oli mul veekindel ripsmetušš peal, sest rasked hetked rajal tõid mulle pisarad silmadesse," kirjutas Lätt oma fännilehele inglise keeles. "Kui naljad kõrvale jätta, oli see minu jaoks tõesti raske. Ma tean, et mul on oskused mängida Sprinkle Walley 18. rada palju paremini, aga reaalsus on see, et ma ei teinud seda. See maksis mulle kätte kahel päeval järjest ja lisas ainuüksi selle raja pealt mu skoorile 11 viset. See on midagi sellist, mida ma pole oma karjääri jooksul varem kogenud, kuid ma arvan, et kõige jaoks on esimene kord."