Video Tsikliklubi plaanib rajada Via Baltica äärde Eesti viienda motomonumendi

Motoklubi Wildcardsi liikme Ivo Veideri sõnutsi luges ta Eesti mootorrattaentusiastide vägiteost seitse aastat tagasi Eesti Ekspressist ja kuna see lugu kõnetas teda väga, leidis mees, et koduriigi tähesõitjate saavutus tuleks kaasmaakaste teadvusse jäädvustada.

“See oli põnev ja kaasakiskuv lugu. Olles ise tegelnud motomatkamisega, tean selle võlusid ja valusid. Võttes arvesse, millised tingimused olid 1936. aastal, on mu austus nende 14 vapra ratturi vastu suur,” seletas Veider. “Berliini olümpiamängud on olnud eestlastele läbi ajaloo kõige edukamad, sest võideti seitse medalit: kaks kulda, kaks hõbedat ja kolm pronksi. Ehkki mootorratturite tähesõit polnud olümpiaprogrammis, peetakse seda eestlaste nende mängude kolmandaks kuldmedaliks.”

Veideri arvates sobib monument suvepealinna ka selle poolest, et Pärnu on mitteametlik Eesti tsiklipealinn: siin on juba 13 aastat toimunud kaks suurimat üritust: motohooaja avamine ja lõpetamine. Samuti on Pärnust pärit 1936. aasta eestlastest tähesõitjate juht Harri Pärkma.