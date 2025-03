Urve Tammann Uuesti koolipingis: mida oodata ja kuidas valmistuda?

Nii ongi, samal ajal on teises nooruses ehk valdavalt 29–39aastastel, aga ka kuni 50 aasta vanustel teise kõrghariduse või mikrokvalifikatsiooni omandajatel õppida noorematest lihtsamgi. Nad on küpsemad ehk elutargemad ja laiema ilmavaatega, rohkem motiveeritud ehk õpivad ennekõike endale ja konkurentsis püsimise, mitte tööjõuturule esmasisenemise pärast. Tänu küpsusele ja kogemustele on nad paremad enesereguleerijad ning ajajuhtijad. Samuti on nad parema, täpsema ja sügavama fookusega tänu valdkondlikule kogemusele, seega oskavad akadeemilist ja teoreetilist konteksti siduda rakendusliku poolega.