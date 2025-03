Kes väärib tunnustust “Panus Pärnu muusikasse”?

Nagu linnaorkestri Pärnu päeva levimuusika kontserti on selle järelpidugi Wunderbaaris tehtud kaks aastat. “Sel aastal teen ise natuke rohkem, aga ka Rita Proos on jätkuvalt selle korralduse taga. Meil on igasuguseid mõtteid, millest veel on vara rääkida. Oleme Mihkel Rauaga rääkinud, et tema kui uus pärnakas võiks sügisest hakata ringi vaatama ja kokku panema järgmise aasta unistuste bändi, mis vahepeal on meil kokku panemata jäänud. Tuleval aastal tahaks kindlasti sellega uuesti välja tulla,” kõneles Lass. “Oleme linnaorkestriga käsikäes käinud, need, kes kontserdimajast järelpeole tulevad, saavad võimsa doosi Pärnu muusikat.”



Kui kontserdimajas musitseerib linnaorkestriga NOËP, siis järelpidu pakub Wunderbaaris hoogsaid rütme hiphopiartistide ja DJdega hommikutundideni. Nende hulgas keerutab plaate kümneaastane Hugo Järvesaar, kes noorusest olenemata astub juba ööklubides üles. Hugo huvi diskoriameti vastu sai alguse, kui ta oli aastane ja tema onu tutvustas talle DJ-pulti.



Tommyboy on Pärnust pärit ja siin 1990ndatel alustanud Eesti hiphopiliikumise üks vedajatest. Töökoda on 2020. aastast Pärnus tegutsev plaadifirma ja kogukond, mis keskendub hiphopile. P. Julm on Eesti muusikamaastikul oluline tegelane, kelle panus ulatub hiphopist ja acid-jazz’ist house-muusikani. Ta on tuntud kui duo Rulers of the Deep liige koos DJ Meriga, kellega juhivad Raadio 2 saadet “Tallinn Express”.



“Tahtsin Hugot ja Töökoda ja Tommyboyd kutsuda sellepärast, et minu silmis oleks see märgiline: vanad tegijad annavad uutele tegijatele nagu peo üle. Aeg on uusi Pärnu tegijaid esile tuua ja Hugo ja Töökoda on täpselt kaks sellist, keda võiks üleminekuks nimetada,” selgitas Lass. “P. Julm on legend, samamoodi



Reference Instruments. Mul on nendega juba Rohelise salongi ja Waldhofi aegadest nii helged mälestused, ma ei kujutanud ettegi, et kui mul on võimalus mõnd DJd kutsuda, siis neid ei kutsu. See oleks mõeldamatu olnud, nad on tüübid, kes mängivad hullult head mussi!”