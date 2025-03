Valter Parve Liiga vähe, liiga palju!

Teine murekoht on juba sündinute kasvamist toetav, turvaline lapsepõlv, õigemini selle puudumine. Kui praeguse seisuga on Eestis üle 20 000 noore, kellel kool pooleli, kes ei õpi ega tööta, on seda liiga palju! (Ainult ükski selline laps oleks palju.) Muidugi on elust kõrvalejäämise põhjused iga noore puhul väga isiklikud, aga paljudel juhtudel võib märgata mingit mustrit. 2003. aastal käisin külas 40-l Pärnumaa perel, kus laps oli pidanud põhihariduse omandamise pooleli jätma. Umbes poolel juhtudel oli põhjuseks konflikt koolis. (Kuidas neil nüüd läheb, kuidas on tookordne trauma nende elukäiku mõjutanud?)