“Õpetaja, ma ei usu, et ma selle ära tegin!” teatas äsja lavalt tulnud kapriisset printsessi mänginud 2. klassi tüdruk juhendaja juurde joostes. Too siiras rõõm eneseületusest on see, mis 35 aastat väikeseid näitlejaid juhendanud Inga Raudseppa tegutsema kannustab. Oma kasvandikelt ja nende vanematelt on ta saanud palju positiivset tagasisidet. Enim tuuakse esile esinemisjulgust ja ladusat eneseväljendusoskust, mis tänu näiteringile saavutatud. “See on minu kõige suurem rõõm (aidata lapsed selle julguseni, A. A.).”​