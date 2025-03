Pärnu peatreener ajaloo suurima võidu järel: Kui poistel niimoodi silmad põlevad, pole ühelgi tiimil meie vastu kerge

"See pingutus, mida kutid väljakul tegid, vääriski sellist tulemust," tunnustas 58aastane loots oma hoolealuseid. "Suutsime esimesel poolajal enamus duelle ja teisi palle võita. Olime väga enesekindlad, kuttidel silmad põlesid! Oleks meil nüüd sellist jõudu, et suudaksime seda edaspidigi hoida. Mehed võtsid end väga hästi kokku ja tegutsesid meeskondlikult. See oli tõesti väga meeldiv ja mõnus vaatepilt."