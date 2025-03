LÜHIINTERVJUU Äsja ametisse nimetatud Pärnu turismimajanduse abilinnapea: Trail Baltic on tõeliselt põnev projekt!

Tom Aloha, kas teil on kahju ka, et Rail Balticu kiirraudtee projekt teoks ei saa?

Ausalt öeldes on tunded kahetised. Muidugi oleks Rail Baltic olnud suur samm edasi, parandamaks transpordiühendust ja liikumisvõimalusi Euroopa suunal. See oleks kindlasti toonud kaasa majanduslikku kasu ja töökohti.

Teisalt, vaadates meie keskkonnakaitse ja jätkusuutlikkuse eesmärke, on Trail Baltic nendega enam kooskõlas kui Rail Baltic. See projekt võimaldab meil arendada turismi ja kohalikke kogukondi loodust kahjustamata. Usun, et see loob unikaalseid võimalusi, mis sobivad meie piirkonna olemusega paremini.

Seega näete Trail Balticu puhul rohkem võimalusi, kui kahetsete Rail Balticust loobumist?

Jah, ma arvan, et olukorras, kus me oleme, on oluline keskenduda võimalustele, mis meil on.

Kuidas hindate Trail Balticu mõju Pärnumaa turismi arengule?

Trail Baltic on meile tõeliselt põnev võimalus. See mitte ainult ei too rohkem matkajaid meie kaunisse loodusesse, vaid soodustab kohaliku majanduse kasvu. Ootame innukalt külalisi, kes saavad avastada Pärnumaa mitmekesist kultuuri ja looduspärandit. Samuti tugevdab see meie mainet jätkusuutliku ja tervist edendava turismisihtkohana.

Millised arendused on nüüd kohalikul omavalitsusel plaanis?

Me ei ole veel jõudnud detailselt arutada, kuid selge on see, et matkajaile tuleb tagada mugav ja meeldiv kogemus. Pärnumaa rajaosale võiks paigaldada infostende, pinke ja joogipunkte. Samuti tahaks asja arutada kohalike ettevõtetega, et luua raja äärde väiksemaid majutus- ja toitlustuskohti.

Mida arvate, kuidas mõjub Trail Baltic Pärnumaa elanikele ja kohalikule kogukonnale?

Usun, et see projekt toob kogukonda positiivset elevust ja koostöövõimalusi. See julgustab kohalikke inimesi nägema oma kodukanti uues valguses. Tahaks, et meil jaguks tarkust tervitada matkajaid avatud südamega. Samuti pakub see töökohti turismisektoris, mis tugevdab kogukonna majandust.