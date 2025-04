““Kuulamise kunst” ei ole ainult noortele suunatud formaat, vaid on põnev kuulamine absoluutselt igas vanuses inimesele, kes tahaks korraks mõelda, mis asi muusika on üleüldse, mis muusika sees toimub ja mis ikkagi tegelikult on muusikas nii vaimustavat,” tutvustas peadirigent Henri Christofer Aavik. “See sari loodetavasti vältab läbi kolme hooaja ja me proovime natuke nii-öelda demonteerida muusikat ja heita valgust eri komponentidele, millest muusika koosneb.”