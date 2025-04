Silvia Paluoja 180kraadise pöörde ihalejad

Hiljuti lugesin üleriigilisest ajalehest endise omavalitsustegelase arvamust, et otstarbekas oleks viia omavalitsusüksuste arv ligemale 20ni, mille sees suuremad linnad ja 15–17 eraldi piirkonda. Ehk lühidalt ütleb kirjutise autor kui maarahva maailma esindaja, et mida vähem on kohalikke omavalitsusi, seda rikkamad nad on.