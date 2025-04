Ringi ukerdavaid putukaid leidus teisigi. Kimalaste ja mesilaste suminat kostis nii aias kui mustikamännikus, esimesed sääsedki said käelabalt vere kätte. Ja et nokaesist jagub, on paljud kevadised saabujadki toidu otsimise kõrvalt eriti reipalt ja ennastsalgavalt hakanud laule esitama. Nädalaga on lauljate read metsades täienenud: kuuleb nii laulurästaid, punarindu, käblikuid kui metsvinte.