Kolumn Nali kui ravi, treening ja õppetund

Ma pole naljapäeva alati säärase tänulikkusega tervitanud. On olnud aastaid, kus katsed nalja teha tundusid nõmedad. Selle teisipäeva uudisvoogu oma sotsiaalmeedias, e-postkastis kerisin aga mõnuga. Inimesed me kõrval on leidlikud. Ja kui mõelda, mis on nalja tegemise siht – panna teist inimest naerma –, siis on see ju ilus: keegi näeb vaeva, et mulle muie suule venitada.