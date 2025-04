Merle Karusoo: Kaugele ei jää see aeg, kui oma mõtteid varjati

Karusoo on lavakunstikooli 7. lennu vilistlane, kes lavakooli õppejõuna alustas kohe pärast lõpetamist 1976. aastal ja on seal vaheaegadega töötanud siiani. Lavastanud on ta pea kõigis Eesti teatrites. Aastatel 1987–1998 juhatas Karusoo Raplamaal Pirgu arenduskeskuse mälusektorit. Just Pirgu päevil hakati Karusoo eestvõttel koguma eestlaste elulugusid ja see protsess on jätkunud aastakümneid pärast keskuse tegevuse lõppu. Mälu ongi Karusoo tegemiste tuum. Tema loodud, elulugudel põhinevad lavastused on sageli käsitlenud tundlikke teemasid ja andnud hääle ühiskonna äärealadel tegutsejaile. Karusoo on mõjutanud tervet põlvkonda nooremaid teatritegijaid, kes järgivad tema töömeetodeid ja -eetikat.