Kraanamastiga elektriliinidesse sõitnud veoautojuht põhjustas tulekahju

Kell 10.55 said päästjad teate, et auto tehnilise rikke tõttu on Pärnus Laiale tänavale voolanud diislikütus. Päästjad piirasid lekke ja katsid umbes kolmeruutmeetrise reostusala absorbendiga. Omanik tellis sõidukile puksiiri järele.