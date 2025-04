Pärnu muuseumidesse pääseb piletit laenutades

Laenutada saab nii üksikkülastaja kui pere kolme maja ühispiletit, millega on kord kvartalis võimalik ühe nädala jooksul külastada Pärnu muuseumi (Aida 3), Koidula muuseumi (Jannseni 37) ja Punast torni (Hommiku 11). Muuseumipiletit saavad laenutada vähemalt üheksa-aastased raamatukogu registreeritud lugejad.

Inspiratsiooni luua laenutuspilet andis Tallinna linnamuuseumi ja keskraamatukogu samalaadne koostöö. Raamatukogu on kohalikule kogukonnale väärtuslik abiline, mis annab ligipääsu eri ressurssidele: olgu see päevakohane info, meelelahutus, huvitegevus, eneseareng ja üritused ning seltskond. Muuseum kui mäluasutus on kohalikule kogukonnale samaväärselt hinnaline allikas, mis aitab luua ühenduse oma juurte ja minevikuga.