Mulluseks populaarseimaks teoseks Pärnu keskraamatukogus osutus Sven Mikseri "Vareda", mille laenutusjärjekorras oli kõige rohkem inimesi, kohati koguni 113. "Praegugi ootab seda veel 40 inimest," ütles Pärnu keskraamatukogu direktor Krista Visas. Ta tõdes, et lugejahuvi kodumaise kirjanduse vastu on jätkuvalt suur, kuid see võib samal ajal tähendada pikki ooteaegu. "Pärnakad loevad neid raamatuid, mis on nii populaarsed, et tihti tuleb oma korda pikalt oodata. Nii oli läinud aasta lõpus järjekord 168 eestikeelsel raamatul," tõi Visas esile ja märkis, et 2023. aasta lõpus oli umbes sama pikk saba 118 raamatu puhul.