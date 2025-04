Mõni kuu prefekt olnud Argo Tali tõdes, et uue ametiga kohanemine on läinud sujuvalt.

Aasta algusest on Lääne prefektuuri juht Argo Tali, kes on töötanud piirivalvuri ja politseinikuna kõikjal Eestis. Uuel prefektil on nii mõnigi idee, kuidas piirkonnas politsei tööd muuta.