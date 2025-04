Pikk intervjuu Lääne prefekt Argo Tali: Kuurordis võiks suvitajatele olla oma politseinik

​Mõnda aega ka jalgpallikohtunikuna töötanud Tali märkis, et on vutiplatsil poolteisetunnise mängu jooksul rohkem sõimata saanud kui oma igapäevatöös.

Olete prefektina töötanud kolm kuud. Kuidas uue ametiga kohanemine sujunud on?

​Kolm kuud prefektirollis on läinud päris hästi, seda suuresti tänu töökaaslastele, kes on olnud väga toetavad. Kohanemine on olnud kiire, sest olen oma maja inimene ehk keskkond ja kolleegid on mulle tuttavad.