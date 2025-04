VIDEO Vennad Villotad sepistasid värava, aga Vaprus leppis viigiga

Et ilmataadi vingerpussidest ja marutuulest veel vähe oli, hakkas teisel poolajal lund sadama. Ehkki võimalused olid endiselt kasinad tekkima, oli nüüd selgelt aktiivsemaks pooleks Harju, kes sai oma tahtmise 67. minutil, mil Reinhard Reimaa murdis Vapruse kasti ja seal kahe kaitsja – Joonas Silla ja Kevin Aloe – koostöös maha rammiti. Penalti! 11 meetri karistuslööki asus sooritama Karel Eerme, kes palli kindlalt võrku toimetas.

“Poolaeg oli 1:0 ja kõik hästi, aga [teisel] kadus meil tuhin kuidagi ära ja Harju oli parem,” võttis Vapruse kapten Villota matšijärgses intervjuus kokku ja tõdes, et Laagri on neile koduväljakul ebamugav vastane – koduväljakul on harjukaid võõrustatud kolm korda ja võidurõõmu pole maitstud.