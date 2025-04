Gori sõprade seltsi liikme Valter Parve jutu järgi sai näituse idee alguse eelkõige linnavalitsusest. "Mõte sündis pigem linnaametnike kabinettides. Mulle tundub, et linnavalitsuses on kultuurihindajaid inimesi," kiitis ta. Väljapanek koostati seltsi nelja liikme ühistööna. "Pildid pakkusime kõik neljakesi välja, igaüks sai valida kaks pilti. Kõik need näitusele ei jõudnud, aga valik on mitmekesine, tasakaalustatud. See näitab Gori mitmest eri küljest."