Galerii Esimest korda välja antud auhind "Panus Pärnu muusikasse" lõi laureaadid pahviks

“Arvan, et mina olin isegi (Belkast) natuke rohkem šokis, sest meie auhinna võttis laval vastu teine Martin (Raba). Mina olin kodus ja Martin saatis pildi: kuule, me võitsime! Et me üldse selle auhinna saime, oli mega emotsioon, ei osanud oodata üldse laupäeva õhtult sellist üllatust. Kuna oleme mõlemad Hunt Kriimsilmad, siis vahepeal on üks siin ja teine ära, aga õnneks oleme nii ühte nägu ja karvased, et petame inimesed ära,” muheles Martin Müürisepp.

“Me ei taha panna Wunderbaari raamidesse, et ei tekiks seda arusaama või visiooni, et Wunderis on ainult rock‘n‘roll või DJd ja ööklubi. Üritame leida iseenda tutvuskonnast ägedaid inimesi, et võimalikult palju oleks kavas laialivalguvust. Meil on siin teatrit ja comedy‘t, muusikakooli noored käivad meil esinemas,” kõneles Müürisepp. “Esimesel aastal, kui lahti tegime, oli ühel päeval (teemaks) hiphopi ajastu algus ja järgmisel hommikul avasime Saksa kunsti galerii: ilmasõja ajal Pärnust põgenenud perekond jõudis ringiga tagasi perepojast kunstniku näitusega. See on hea näide sellest, kui suurelt me vaatame oma programmi: üks päev on hiphop või 1990ndad ja järgmine päev musta ülikonna, valge triiksärgi ja šampanjaga kunstiüritus. Tahaks kohalikule pakkuda võimalikult palju.”