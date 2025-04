Galerii Andres Tölp: Tempel on nagu rahvamaja

“Tore on näha, et Puuluup läks rahvale peale, aga on olnud ka kontserte, kus on vähem inimesi. Ma usun, et sissetöötamise ajal on see täiesti normaalne. Praegu on kõik tõusvas trendis, meil on ka väga populaarsed bingoõhtud, muusikabingo on eriti populaarne ja ütleks nii, et rahvas aina enam leiab tee Templisse,” avaldas ta.