SUUR PILDIGALERII Algajate fitnessi- ja kulturismivõistlusel paistsid silma 16aastased tulevikutegijad

Eesti kulturismi- ja fitnessihooaeg sai avapaugu Pärnus, kui algajate mõõduvõtt Go Fit Cup meelitas Tervise kultuurikeskuse saali rekordarvu sportlasi. Nii said oma võistlejakarjääri alustavad voolitud kehadega atleedid esineda vaat et täismajale ehk 300pealisele publikule.