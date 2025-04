Liiklustalgud Politseinikud said suurima kihutaja kätte foori tagant

Patrulligrupi juht Eivo Evertsoo tõdes, et kohe kui kevad tuleb, läheb paljudel autojuhtidel jalg raskeks. Ta mainis, et eile pidi patrull siinsamas korduvalt peatama juhte, kelle kiirus algas 97st. Suurim kiirus oli eile Ehitajate teel 120 kilomeetrit tunnis.

Pärnumaal mainisid inimesed veebilehel liiklustalgud.ee üle 300 koha, kus on nähtud kiiruseületajaid. Oma kodutänava märkisid kaardile paljud Kuldse Kodu elanikud. Nende mure on igati mõistetav: sealne tee on kitsas, mõlemal pool pargivad autod ja tegemist on hoovialaga, aga autojuhid kihutavad.