Isamaale väga olulisena oleme aga pakkunud muudatuse, mille kohaselt oleks õigus linnas tasuta parkida kõikidel paljulapselistel peredel. See tähendab, et kui seni on see õigus olnud peredel, kus kasvab vähemalt neli last, siis tulevikus saaksid selle soodustuse kolme lapsega peredki.