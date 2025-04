Wunderis näeb improvisatsiooni

Ong märkis, et improteatrist räägitakse järjest rohkem kui vaimse tervise turgutajast, millest on kasu nii ise tehes kui etendusi vaadates. Naer on ju üks tõhusamaid vaimseid vitamiine ja improteater ongi paras naerutamine. “Eriti muidugi meie külalisega formaat,” kinnitas ta.