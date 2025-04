Fotod Looduspiltnik tutvustab kohalikku salajast linnuoaasi

Kes viimasel nädalal vähegi nina kodunt välja pistnud, on küllap omal nahal tundnud, kuivõrd kõle tuul praegu õues lehti keerutab. Vahest kõige enam kargust on pakkunud loode-, põhja- ja kirdetuul. Need oleks justkui lindudelgi hääle kähedamaks muutnud ja kuigi loodus võiks tiivuliste häältest praegu pungil olla, kuuleb linnulaulu katkendlikult.