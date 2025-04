GALERII JA INTERVJUU Andrus Raadik lõpetas karjääri matšpalli, pronksi ja pisaratega: Hing jäi siia, minu linna, kus kõik kunagi alguse sai

Kui ma nüüd ka jätkaks, veaksin kõiki neid fänne ja klubi alt. Kõik, mis nad on siin täna minu jaoks teinud – ma ei oodanud sellist lõpuüritust. Mõtlesin, et mäng saab läbi ja asi läheb vaikselt üle. Et teeme poistega paar õlut ja korras.

Hea ongi, et nii läks ja tehti suurem üritus. Nüüd ma ei saa enam mingi hinnaga jätkata, isegi kui ma tahaks. Süda ei luba enam. Jätsin kõik endast täna siia – samasse kohta, kus kõik kunagi algas. Pole küll täpselt sama saal, aga see on minu linn. Hing jäi siia, kus see kõik alguse sai. Ja veel ideaalses seisus ehk võiduka mängu järel. Oma kodupubliku ees! Saal oli ju vaat et täis: see oli üllatus, et mind sellise massiga tuldi ära saatma.