Taskuhääling Indrek Sirp: Kaitsetööstuspargi ehitusega võidakse alustada juba tänavu aasta lõpus

Riik on jõudnud kaitsetööstuspargi arendamisega nüüdseks sinnamaaani, et välja on valitud sobivaim asukoht. See on Tõstamaa lähedal asuva Ermistu küla kant. Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse erinõunik Indrek Sirp rääkis Pärnu Postimehe taskuhäälingu saates, et ainuüksi kaitsetööstupargi ehitus toob Pärnumaale kümnete miljonite eurode eest investeeringuid ja sinna rajatavatesse ettevõtetesse tuleb mitusada töökohta.