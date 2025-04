Maailma mainekaimat muusikakolledžit lõpetav pärnakas annab tänukontserdi

Kontserdi korraldab Kultuuripartnerluse sihtasutus eesotsas Meelis Kubitsaga ning kuulama on oodatud kõik. Ühtlasi on eesmärk tänada kõiki neid, kes on muusiku aastatepikkusi kalleid õpinguid Londonis toetanud. “Neid on tohutult palju alates minu enda vanematest, kelleta teekonna algus üldse poleks võimalik olnud. Vahepeal on ka palju stipendiume olnud, Kultuuripartnerluse sihtasutuse kõrval on olnud kümneid ja kümneid toetajaid, kes on aidanud rahaliselt panustada minu õpingutesse Londonis. Kuna ma ei ole väga paljusid neist silmast silma näinud, loodan väga, et nad saavad tulla kontserti kuulama, et ma saaksin neid ka isiklikumalt tänada,” avaldas Pähkel.