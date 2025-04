Uus Pärnu teater teeb algatuse rajada Alliksaarele monument

Nagu Siplane nendib, välditi millegipärast Euroopa kultuuripealinna tutvustuses Tartu ajaloos hoolega kõike seda, mis on mahlakas, frivoolne ja paheline. Nende puudujääkide kõrvaldamise ja tõelise Tartu loo kokkuseadmise eesmärgil lavateos sündiski.

Teatri kunstiline juht Andres Siplane osutab, et kuigi Artur Alliksaarele on pühendatud teksti mahust vaid umbkaudu viis protsenti, viib nende kultuurilooliste sissevaadete loogika ja dünaamika vääramatult järelduseni, et Tartusse õlletehase juurde tuleb rajada Alliksaare monument.