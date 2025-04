​​Kuigi iga päev ma pensionifondi tootlikkust ei jälgi, tekitas uudishimu uudistes kuuldu, et USA presidendi Donald Trumpi algatatud tollisõja tõttu on börsid kogu maailmas vabalanguses, mis tähendab, et ka enamik pensionifonde on punases ja sinna kogutud raha kahaneb suure kiirusega.